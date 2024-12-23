ابنته عانت من السرطان.. معلومات عن صبحي خليل بعد استغاثته بسبب مالك عقار

كتب- هاني صابر:

تصدر اسم الفنان صبحي خليل خلال الساعات الماضية، تريند مؤشر البحث جوجل، بعد استغاثته بالمسؤولين ضد مالك العقار الذي يسكن فيه.

ويمر صبحي خليل حاليا بأزمة كبرى هو وسكان العقار الذي يقطن فيه بمنطقة العجوزة؛ إذ قام مالك العقار بقطع جميع المرافق من مياه وكهرباء وغاز، ما دفع السكان وعددهم 30 أسرة إلى مغادرة وحداتهم السكنية واللجوء إلى الشارع، مستغيثين بالجهات المعنية للتدخل وإنهاء معاناتهم.

ونستعرض لكم معلومات عن صبحي خليل في السطور التالية:

- من مواليد 14 مايو 1961.

- كانت آخر أعماله الفنية مسلسلي "البيت بيتي 2" و"المداح4" وعرضا في 2024.

- لديه ابنة تدعى داليا عانت من مرض السرطان.

- تحدث صبحي خليل عن مرض ابنته الذي لم يعرف حقيقته لمدة عام ونصف، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على شاشة سي بي سي، قائلا: "داليا بنتي بطلة بـ100 راجل بسبب ما عانت منه خلال رحلة المرض.. وداليا أكتر حد بيغيير عليا أكتر من زوجتي نجوى".

- داليا ابنة صبحي خليل متزوجة من الفنان والسيناريست أحمد عبدالوهاب.

- عن زوجته، كشف صبحي خليل أول لقاء لهما، قائلا: "تعرفت على نجوى بسبب علاقة الزمالة التي جمعتني بها داخل معهد الفنون المسرحية.. والحقيقة أن نجوى استحملت كتير بسبب العصبية الشديدة وظروف الشغل".

- يمتلك في رصيده الفني من الأعمال 109 عملا فنيا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح.

وكان الفنان صبحي خليل، قال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" عن أزمة مسكنه، بأن العقار الذي يسكنه مع أُسرته وجيرانه يعاني صراعات قانونية ممتدة منذ أكثر من خمسين عامًا بين مالك الأرض والمقاول.

وأوضح، أن القرار المفاجئ بقطع المرافق صدر مساء أمس، ولم يتم إعلام أصحاب العقار به، قائلًا: "هدف مالك العقار هو إجبار السكان على مغادرة العمارة؛ ليستحوذ عليها بشكل كامل، والسكان معظمهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، تفاجؤوا بقطع الخدمات الأساسية في وقت متأخر من الليل؛ ما تركهم دون مأوى أو وسائل حياة أساسية".

وأضاف: "الوضع الحالي دفع بالسكان للجلوس في الشارع أمام العقار، منتظرين تدخلًا سريعًا من الجهات المعنية لحل الأزمة، وأطلب إرجاء تنفيذ القرار لحين الجلسة القضائية المقبلة؛ خصوصًا أن العقار يقطن به عدد كبير من كبار السن، واحنا في الشارع والمياه والكهرباء انقطعت".