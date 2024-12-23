محمد جمعة بصحبة مستر بيست أثناء زيارته للأهرامات.. صورة

كتبت- منال الجيوشي

شارك الفنان محمد جمعة، متابعيه عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، صورة تجمعه مع اليوتيوبر الشهير مستر بيست، أثناء زيارته لمصر.

وعلق جمعة، على صورة جمعته أثناء خروج مستر بيست من زيارة الهرم الأكبر برفقة الدكتور زاهي حواس قائلًا: "الصورة دي مع مستر بيست أو جيمي، وهو لسه خارج من الهرم الأكبر بعد ما خلص تصوير مع الدكتور زاهي حواس،

ورايح الأوتيل بتاعه اللي كان مقيم فيه، لمدة سبع أيام، بس خلص الكلام".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد جمعة مسلسل "صلة رحم" الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة: إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد