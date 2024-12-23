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صورة نادرة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي بمرحلة الشباب

04:20 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

رجاء الجداوي

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كتب - هاني صابر:

شاركت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، متابعي حساب والدتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة نادرة لها.

وظهرت "رجاء" في الصورة وهي في مرحلة الشباب وبجانبها "حصان صغير".

وتوفيت رجاء الجداوي يوم 5 يوليو 2020 بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأصيبت الممثلة الراحلة بالفيروس منذ نهاية مايو 2020 وتلقت علاجا مكثفا وجرعات بلازما من متعافين من الفيروس لكن المسحات التي أجريت لها للكشف عن المرض ظلت إيجابية حتى وافتها المنية.

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