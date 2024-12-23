جورج وسوف يعلق على حفله مع نجوى كرم ومروان خوري بالكريسماس

كتب- هاني صابر:

علق الفنان جورج وسوف، على حفله المرتقب احتفالا بالكريسماس والذي يجمعه مع الفنانة نجوى كرم والفنان مروان خوري.

ونشر جورج، بوستر الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "نجوى ومروان وأنا نستقبل معكم السنة الجديدة في إنتركونتيننتال - أبوظبي، على أمل تكون سنة خير وسلام للجميع".

ويحتفل اليوم الاثنين، المطرب جورج وسوف بعيد ميلاده الـ 63 ، إذ أنه من مواليد 23 ديسمبر 1961.

يذكر أن، آخر أعمال جورج وسوف طرحه أغنية "رقصة أسباني" من كلمات الشاعر ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي باسم رزق، والكليب من إخراج جاد شويري.

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