قدم عرضًا غنائيًا مع المشتركين.. فايز السعيد يطرح أغنية جديدة في برنامج "إكس فاكتور دبي"

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كتبت- منال الجيوشي

شهدت الحلقة الثامنة من الموسم الثاني لبرنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور دبي"، وبحضور أعضاء لجنة التحكيم الفنانين راغب علامة ورحمة رياض، مفاجأة لجمهور البرنامج

وفاجأ الفنان الإماراتي فايز السعيد متابعيه، بإطلاق أغنية جديدة، قدمها لأول مرة بعنوان "على طاري الشتا".

وتحمل أغنية "على طاري الشتا" كلمات الشاعر السعودي خالد الغامدي، وألحان فايز السعيد، وتوزيع موسيقي لزيد نديم، فيما جاء المكس والماستر على يد المهندس جاسم محمد.

وتقول كلمات الأغنية: على طاري الشتا وينك أبي ادفى على يدينك تراني من الشتا الماضي وأنا أدوّر عناوينك، كفاية لي متى تجفى أبي ترجع علي تكفى، أخاف من الشتا يلفي وأحسه من الوله ادفى

كما قدم فايز السعيد أغنية أخرى من أعماله بعنوان "جزاك الله خير"، وشاركه في أدائها المشتركين، ما شكل لوحة استعراضية جميلة من مفاجآت الحلقة.

والأغنية من كلمات الشاعر الإماراتي أنور المشيري وألحان "الفارس"، وقدمها السعيد في بداية عرض الحلقة على الهواء مباشرة.

وأطلق فايز السعيد أغنية "على طاري الشتا" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" من خلال فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية مع الغناء، إلى جانب عرضها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المنصات المختلفة المتخصصة.