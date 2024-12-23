بوسي تودع 2024 بجلسة شتوية.. وجومانا مراد وغادة عبد الرازق تعلقان (صور)

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كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة بوسي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير شتوية خضعت لها، لتودع من خلالها عام 2024.

ونشرت بوسي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلب".

وتفاعل مع صورها الفنانة جومانا مراد والفنانة غادة عبدالرازق ووضعت كلا منهما إيموجي "قلب" على إطلالتها الجديدة.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر" ، "عسل" ، "إيه الشياكة دي" ، "تحفة" ، "أحلى بوسي" ، "الملكة" ، "ما شاء الله".

يذكر أن، آخر أعمال بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

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