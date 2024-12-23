جمال سليمان: "الشعب السوري سعيد بتخلصه من بشار الأسد"

كتب- هاني صابر:

أعرب الفنان جمال سيلمان، عن سعادته بتكريمه من نقابة الصحفيين، كاشفا رسائله التي صرح بها بشأن الوضع السوري خلال اللقاء.

ونشر سليمان، صورة له مع الكاتب الصحفي حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "تشرفت بتكريم نقابة الصحفيين في مصر والدعوة لإجراء ندوة حوارية مع عدد من الصحف والمواقع المصرية والعربية حول الشأن السوري ورسائلي كانت: الشعب السوري سعيد بتخلصه من الطاغية الهارب بشار الأسد".

وتابع: "لو كان بشار الأسد يملك حسا وطنيا وحرصا على سوريا لجنبها كل هذا الدمار والقتل و الانقسام، ولاستجاب لدعوات السوريين بالاصلاح السياسي والاقتصادي والقانوني".

واستكمل: "الشعب السوري بطبيعته غير طائفي، ولكن سياسات النظام السوري السابق عمقت المشاعر الطائفية، واليوم علينا أن ننبذ التمييز الطائفي فإما أن ننجح معا كسوريين أو لا سمح الله نفشل معا.. أثبت الزمن أن للسوريين القدرة الهائلة على البناء و الانتصار على الظروف مهما كانت قاسية، وكي نسير نحو مستقبل نحلم به جميعا وجديرون به لابد أن نكون يدا بيد وهذا يتطلب أكبر قدر من التسامح".

واستضطرد: "لكن التسامح لا يلغي المحاسبة، فالمجرمون الذين أوغلو بدماء السوريين والسوريات لابد من محاكمتهم على جرائمهم.. نحن متنوعون ولكن يجب أن نعتبر تنوعنا أداة تميز وقوة لا أداة فرقة وتناحر، وهذا ما يجب أن ينعكس في أي دستور أو سلطة قادمة في سوربا".

وأضاف: "الكرامة والحرية والديموقراطية والمواطنة وسيادة القانون ونبذ التمييز هي المفاهيم التي تشكل المظلة التي سنجتمع تحتها لا من أجلنا فقط بل من أجل أولادنا و احفادنا".