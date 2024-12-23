حصاد 2024| أبرزهم رحيم والحلفاوي وشيرين سيف النصر.. نجوم رحلوا عن عالمنا

كتب-مصطفى حمزة:

شهد عام 2024، رحيل مجموعة من أبرز رموز الساحة الفنية، في مقدمتهم الراحلون حسن يوسف، وصلاح السعدني، ومصطفى فهمي، ونبيل الحلفاوي، والشعراء مجدي نجيب وبخيت بيومي، والموسيقار حلمي بكر، والملحن محمد رحيم، والفنانات شريفة ماهر، وشيرين سيف النصر.

ومع اقتراب عام 2024، نرصد في التقرير التالي، أبرز الرموز الفنية التي رحلت عن عالمنا، على مدار العام.

مجدي نجيب

رحل عن عالمنا الشاعر الكبير مجدي نجيب يوم 7 فبراير ، بعد مشوار فني عظيم، وكتب فيه "كامل الأوصاف" مع عبدالحليم حافظ، "غاب القمر يا ابن عمي"، "قولوا لعين الشمس"، "يا طريقنا يا طريق" للفنانة شادية، "أخد حبيبي"، "العيون الكواحل"، "تعالى وشوف" للفنانة فايزة أحمد، "جاني وطلب السماح" صباح، "كل شيء في بلادي" نجاة، "أوعدك" سعاد محمد، ""أفراح" محمد رشدي، "يا ريتك معايا" هاني شاكر، "طلب القهوة" فريق الجيتس، "إسكندرية" للمطرب الليبي أحمد فكرون ، و مجموعة من أهم أغاني محمد منير ، منها شبابيك، ممكن، و غريبة، حار، وصولا إلى ارسم حبيب شبهك .

علي خليفة

رحل عن عالمنا الفنان علي خليفة يوم 15 فبراير ، وشارك الراحل في مسلسلات: "الدنيا وردة بيضا، ولا يزال الحب مستمرا، العيش والملح، رجل طموح، شرف فتح الباب.

بخيت بيومي

الشاعر الراحل بخيت بيومي، رحل عن عالمنا يوم 27 فبراير، عن عمر يناهز 82 عاما، في مسقط رأسه بالمنصورة.

وكتب الراحل، مجموعة من الفوازير ، منها "عم كريم أبو المفاهيم 2005" ، فوازير" أنا وأنت فزورة"، وكتب أيضا أغاني مجموعة مسلسلات ، منها "فرح وفرقة المرح"، إلى جانب تأليف مسلسلات "المسحراتي"، و" سر الأرض"، و"يوميات نجاتي المسحراتي"، وأغاني المسلسل الإذاعي "اجري اجري".

ياسر الشرقاوي

رحل الفنان ياسر الشرقاوي عن عالمنا يوم 18 مارس، وشارك الراحل في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "لدواعي أمنية"، و"قلوب تائهة".

فاروق عيطة

توفي الفنان فاروق عيطة، يوم 17 مارس عن عمر يناهز 79 عامًا، وقدم الراحل العديد من الأعمال التلفزيونية، منها "أفواه وأرانب"، و"العائلة" ،و"بشرة سارة".

جميل برسوم

رحل عن عالمنا الفنان جميل برسوم يوم 3 مارس الماضي، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، إثر توقف عضلة القلب، وشارك الراحل في حوالي 100 عمل، منها الفيل الأزرق، أنا وابن خالتي، أولاد العم، أهل الكهف، تحت الوصاية، ستهم، بره الصندوق، فلانتينو، حكايتي، نصيبي وقسمتي، أوان الورد، وغيرها.

حلمي بكر

توفي الموسيقار حلمي بكر، يوم 1 مارس عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض، و يعد الراحل من أبرز رموز الساحة الموسيقية، إذ غنى من كلماته أهم نجوم الوطن العربي، ومنهم ليلى مراد، محمد رشدي، وردة، عليا التونسية، عزيزة جلال، أصالة، وغيرهم

محمد قشطة

توفي الفنان محمد قشطة يوم 24 مارس، وشارك خلال مسيرته الفنية في أكثر من 200 عمل فني، منها العميل 1001، خاتم سليمان، أفراح أبليس، أهو ده اللي صار، الضاهر، وقوت القلوب.

محمود الشاذلي

ورحل الفنان محمود الشاذلي يوم 19 مارس الماضي،وشارك الراحل في مسلسلات ، ليالي الحلمية، و أبو العلا البشري، و المصراوية، و الشهد و الدموع، و غيرها.

صلاح السعدني

رحل عن عالمنا عمدة الدراما المصرية الفنان صلاح السعدني، يوم 19 أبريل الماضي عن عمر يناهز 81 عامًا، بعد مشوار فني حافل، قام خلال ببطولة مجموعة من أهم الآعمال، منها: ليالي الحلمية، أرابيسك، الجنوبي، ومسرحيات: الملك هو الملك، باللو، ومن الأفلام: أغنية على الممر، طائر الليل الحزين، الرصاصة لا تزال في جيبي، الاعتراف الأخير، اليوم السادس، الأرض، وغيرها.

شيرين سيف النصر

ورحلت الفنانة شيرين سيف النصر، يوم 14 أبريل الماضي عن عمر ناهز الـ57 سنة، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، تعد الفنانة شيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن وشاركت في بطولة مسلسلات عديدة، منها ألف ليلة وليلة، غاضبون وغاضبات، من الذي لا يحب فاطمة، المال والبنون، اللص الذي أحبه.

عمرو عبدالعزيز

توفي الموزع الموسيقي عمرو عبد العزيز، في 16 يونيو، وتعاون الراحل مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي منهم الفنانة التونسية لطيفة، والمطرب لطفي بوشناق وكاظم الساهر، وأصالة، ومدحت صالح، وقدم الكثير من الأوبريتات الغنائية الوطنية وقام بتوزيع وتأليف وتنفيذ موسيقي أوبريت "مصر المكان والمكانة" الذي شارك في الغناء به كوكبة من نجوم الفن والغناء منهم عمرو سعد وأحمد سعد ومي فاروق ومحمد الحلو.

محمد نصر

رحل عن عالمنا الفنان محمد نصر عن عمر ناهز 55 عاما، يوم 26 يوليو، وشارك الراحل في عدة أعمال منها: ابن القنصل، الممر، على جنب يا أسطى، مسلسل خيط حرير.

أحمد فرحات

رحل عن عالمنا الفنان أحمد فرحات يوم 21 يوليو الماضي، عن عمر ناهز الـ73 عاماَ .

وكان الراحل أشهر طفل في السينما المصرية، في نهاية فترة الخمسينيات، إذ شارك في أفلام عديدة، منها: مجرم في إجازة، سلطان، سر طاقية الإخفاء، إشاعة حب ، إسماعيل يس في السجن، ومعبودة الجماهير.

تامر ضيائي

توفى الفنان تامر ضيائى، يوم 17 يوليو الماضي عن عمر ناهز الـ 49 عام، وشارك الراحل في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، منها: رقم مجهول، وأبو العروسة، عملة نادرة، والنهاية.

محمد فوزي

رحيل المطرب النوبي محمد فوزي، عن عالمنا يوم 12 أغسطس الماضي، في حادث تصادم مروع على طريق أسوان الصحراوي الغربي، شمال أسوان.

نال الراحل شهرته بعد تقديم الأعمال الغنائية السودانية والنوبية، من أبرزها، ليلة، وبحبها، وقالت لي، وكشكشة الودع، وعم يا جمالة، وحمام الوادي، وسائلين عليك، وبتقول مشتاق، ومالوا القمر.

المنتجين الأربعة

في يوم 2 أغسطس الماضي تلقى الوسط الفني صدمة وفاجعة كبيرة بوفاة المنتج الكبير حسام شوقي المشرف العام على شركة سنيرجي، بالإضافة لوفاة 3 منتجين فنيين من شركة سينرجي أيضا يمثلوا أهم أعمدة الشركة وهم المنتج الفني فتحي إسماعيل والمنتج الفني محمود كمال والمنتج الفني تامر فتحي، وذلك إثر حادث سير مروع على طريق الضبعة .

ناهد رشدي

توفيت الفنانة ناهد رشدي، يوم 14 سبتمبر عن عمر ناهز 68 عامًا، وتميزت مسيرتها برصيد كبير من الأعمال الفنية، ومنها: لن أعيش في جلباب أبي، أرابيسك، الطوفان، الزيني بركات، هوانم جاردن سيتي، وكان آخر ظهور لها في مسلسل "نقطة سودة"

شريفة ماهر

رحلت عن عالمنا الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز الـ 92 عاما، في 26 أكتوبر الماضي.

وتركت الفنانة الراحلة إرثًا كبيرًا من الفن سواء في التلفزيون أو السينما، واشتهرت بأدوارها القوية والمتسلطة. ومن أبرز أفلامها، رجل له ماضٍ، أبناء الشيطان، المصير، عذراء وثلاثة رجال، كلمة السر، بئر الأوهام، الفرن، جفت الدموع، كرامة زوجتي، قصر الشوق، ورابعة العدوية.

أحمد علي موسى

في 18 أكتوبر، توفي الشاعر أحمد علي موسى، ضعف في عضلة القلب.

يذكر أن أحمد علي موسى قدم الكثير من الأعمال الغنائية الناجحة من بينها أغنية تملي معاك لعمرو دياب، و غمضت عيني لرامي صبري، بناءا على رغبتك ل أصالة، وكتب أغاني مسلسلات عديدة،منها ولد الغلابة، وشقة فيصل، و البيت الكبير.

محمد عبد المجيد

توفي الملحن محمد عبد المجيد، يوم 8 أكتوبر، ومن أشهر ألحانه أغنية "الصبر جميل"، للفنانة مها فتوني ومن كلمات أحمد العزب، وقد حصدت هذه الأغنية أكثر من 180 مليون مشاهدة على يوتيوب، بإجمالي مليار مشاهدة على منصة تيك توك.

ولحّن الراحل محمد عبد المجيد عددًا من الأغاني الشهيرة منها "تعرف إحساس للفنانة نداء شرارة، وسوء نوايا للفنان محمد السهلي، والعب غيرها للمغنية دومينيك حوراني، وعدى العادي لناصر الكبيسي.

مصطفى فهمي

رحل عن عالمنا الفنان مصطفى فهمي، يوم 30 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز الـ82 عاماَ بعد تدهور حالته الصحية، وهو الشقيق الأصغر للفنان حسين فهمي.

وشارك الراحل، في أفلام السرب، و أهل الكهف، قبل وفاته، بعد مشوار فني حافل، شارك فيه بمجموعة من أبرز الأعمال، منها أفلام "وجها لوجه"، نبتدي منين الحكاية، كلهم في النار، إمرأة من دمي، لبنت اللى قالت لآ، الملاعين، الرحمة يا ناس، الصدمة، الشباك، مسلسلات حبيب الروح، و دموع في عيون وقحة، و الحب و أشياء أخرى، وغيرها.

حسن يوسف

توفي الفنان حسن يوسف، يوم 29 أكتوبر الماضي، عن عمر يناهز الـ90 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًّا غنيًّا يمتد لأكثر من نصف قرن، كما قدم مجموعة من الأعمال الخالدة التي أسرت قلوب جمهوره في مختلف أرجاء الوطن العربي.

وقام الراحل بإنتاج وإخراج العديد من الأعمال، إلى جانب أدوار البطولة التي نالها، ومنها ولد وبنت وشيطان، و كفاني ياقلب، و الطيور المهاجرة، و القطط السمان، و على الطريق، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها، ليالي الحلمية، و إمام الدعاة، و زهرة و أزواجها الخمسة.

حمدي الرملي

رحل عن عالمنا يوم 10 نوفمبر الماضي، الفنان حمدي الرملي عن عمر يناهزالـ 64 عامًا، وذلك بعد فترة من المعاناة مع المرض حيث إنه أصيب بسرطان أدى إلى تليف في الكبد.

شارك الفنان حمدي الرملي في العديد من الأعمال البارزة منها (يوميات ونيس، فرقة ناجي عطا الله، راجل وست ستات، الكبير أوي، مأمون وشركاه، عمارة يعقوبيان، كابتن مصر، وآخر عمل فني شارك فيه كان مسلسل "فراولة" بموسم رمضان الماضي.

حازم عادل

رحل عن عالمنا حازم عادل يوم 19 نوفمبر، بموهبته المتميزة وشغفه بالموسيقى، ونجح في لفت الأنظار إليه عبر مشاركته في برنامج آراب أيدول، حيث أظهر إمكانياته كمغن وملحن، حيث تمكن من تجاوز المراحل الأولى بالبرنامج.

عادل الفار

في 21 نوفمبر، رحل عن عالمنا الفنان عادل الفار، بعد دخوله في وعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية.

ويعد الراحل من أبرز فناني المونولوج، إلى جانب مشاركته في أفلام ومسلسلات عديدة، منها هيستريا، وشجيع السيما، وزكية زكريا في البرلمان، و صاحب السعادة، وبونسيواريه، حارة البنات، و الكومي.

محمد رحيم

رحل الموسيقار محمد رحيم، عن عالمنا عن عمر يناهز 45 عاما، يوم 23 نوفمبر،بعد مشوار موسيقي حافل، و تعاون خلاله مع أبرز رموز الأغنية، ومنهم عمرو دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، شيرين عبدالوهاب، وحميد الشاعري، نانسي عجرم، إليسا، هيفاء وهبي، وهاء سلطان، لطيفة، هيثم شاكر، وروبي.

نبيل الحلفاوي

رحل عن عالمنا، يوم الأحد، 5 ديسمبر ، بعد صراع مع المرض.

نال الفنان الراحل جوائز عديدة، عقب مشاركته في أفلام "اغتيال مدرسة"، و"الهروب إلى القمة"، ونال شهادات تقدير من وزارة الإعلام عن مسلسل "رأفت الهجان"، ومن وزارة الدفاع عن فيلم "الطريق إلى إيلات"، وحصل عن نفس الفيلم على درع وزارة الإعلام عام 1994 .

الفنان نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد، ، غاب عن الساحة، بعد مشاركته في مسلسل "القاهرة كابول"، الذي قام ببطولته الفنان فتحي عبدالوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع وعدد آخر من الفنانين، وكان من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام على، وعرض في رمضان 2021، وظهر كضيف شرف في فيلم "تسليم أهالي" عام 2022.

سيد الفيومي

توفي الفنان سيد الفيومي، السبت 14 ديسمبر، بعد صراع مع المرض، فقد عانى الراحل من مشكلات صحية متعددة.

سيد الفيومي شارك في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها، الخواجة عبدالقادر، وفيفا أطاطا، راجل وست ستات، إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان بيت العيلة، وسيت كوم شباب أون لاين 2.

كما شارك في العديد من الأفلام أبرزها، جاءنا البيان التالي، صاحب صاحبه، الأولة في الغرام، سحر العيون، رشة جريئة.

سعيد المغربي

وتوفى الفنان سعيد المغربي يوم 8 ديسمبر، ذلك بعد صراع طويل مع المرض. شارك الفنان سعيد المغربي في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة منها أفلام سمير وشهير وبهير، العميل صفر، ومسلسل "البيت بيتي وقدم شخصية عم عرفة.