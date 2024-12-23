عادل إمام يتصدر تريند "إكس" لهذا السبب

كتب-مصطفى حمزة:

تصدر النجم الكبير عادل إمام، قائمة تريند موقع "إكس"، بالتزامن مع الجدل المثار حول تصريحات الفنانة سلوى محمد علي، عن وجود "رسالة" في أعماله الفنية.

الفنانة سلوى محمد علي، أكدت في تصريحات لها أن الجمهور يبحث عن الأفلام الخفيفة للتسلية، موضحة أن الفنان الكبير عادل إمام وهو نجم النجوم، وأهم نجم متحدث باللغة العربية، لم يقدم رسالة بأفلامه، قائلة: "عادل إمام قدم أفلام حلوة كتير بس مفيش فيها رسالة"

وأوضحت الفنانة، أن أفلامًا بارزة مثل "خلي بالك من زوزو" و"الأب الروحي"، رغم نجاحها الجماهيري، كانت تهدف بالأساس إلى الترفيه دون التركيز على تقديم رسائل مباشرة.

المخرج رامي إمام، في تصريحات له، تحدث عن حالة والده النجم الكبير عادل إمام، مؤكدًا أن والده في صحة جيدة وأنه "كويس جدا جدا جدا" ويستمتع مع أحفاده وأولاده.

وعن إمكانية عودة الزعيم للظهور على الشاشة، قال: "والله طبعاً.. وجهة النظر بالنسبة له، هو عمل كل حاجة. فلو في أي دور، يعرض عليه جديد تماماً عن اللي عمله، طبعاً، يا ريت".