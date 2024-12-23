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بليك ليفلي تتهم شريكها في بطولة "It Ends With Us" بالتحرش الجنسي

12:59 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
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    بليك ليفلي
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    بليك ليفلي وجاستن
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كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت النجمة الأمريكية بليك ليفلي، قوائم محرك البحث جوجل، عقب تقديمها رسميا دعوى قضائية ضد المخرج والنجم جاستن بالدوني، تتهمه فيها بالتحرش الجنسي بها.

وأكدت النجمة الأمريكية بليك ليفلي، في الدعوى القضائية، أن النجم جاستن بالدوني، شريكها في البطولة ومخرج فيلم "It Ends With Us"، قام بالتحرش الجنسي بها، إلى جانب تعمد خلق بيئة عمل عدائية أثناء تصوير الفيلم.

وقالت بيلك، في دعواها أن "بالدوني"، قام بتصرفات غير لائقة، مثل تقبيلها دون موافقة، وعرض صور عارية أمامها، وإطلاق تعليقات غير مناسبة حول حياتها الشخصية، ونسق حملة لتشويه سمعتها بعد مواجهتها له بشأن سلوكه.

ومع تصاعد أزمة الدعوى القضائية، قامت شركة دعم المواهب الشهيرة " WME "، بالإعلان عن الاستغناء عن النجم والمخرج جاستن بالدوني، بعد اتهامات التحرش التي وجهتها له النجمة بليك ليفلي، نظرا لخطورة الاتهامات.

يذكر أن فيلم "It Ends With Us"، الذي شهدت كواليسه أزمة التحرش الجنسي، عرض في أغسطس الماضي.

بليك ليفلي بطولة It Ends With Us جاستن بالدوني
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