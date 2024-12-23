ملك الجمل.. أول فنانة تقدم شخصية السيدة "المثلية" وخالتي بمبة أشهر أدوارها

كتبت- منال الجيوشي

تحل اليوم ذكرى الفنانة الكبيرة ملك الجمل، التي رحلت عن عالمنا في 23 ديسمبر 1982

البداية

ولدت الفنانة ملك الجمل في مدينة بورسعيد عام ١٩٢٩، وتخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وبسبب حبها للفن درست بالمعهد العالي للسينما

أدوار الشر

اشتهرت ملك الجمل بتجسيد أدوار الشر، فعلى الرغم من قلة أعمالها، إلا أنها تعتبر من أبرز الوجوه التي عرفتها السينما المصرية

وعلى الرغم من المساحات الضئيلة التي قدمتها، إلى أن الجمهور عرفها برغم صغر عمرها الفني كزمن، فالبصمة التي تركتها مؤثرة وواضحة

أعمال هامة

شاركت الفنانة ملك الجمل في أعمال هامة، أبرزها: "الطريق المسدود"، "الشموع السوداء"، "شفيقة ومتولي"، "الرسالة"، "رصيف نمرة خمسة"، "أم العروسة"، "إسماعيل ياسين في الأسطول".

خالتي بمبة

قدمت الفنانة ملك الجمل في الستينات من خلال البرنامج الإذاعي "إلى ربات البيوت"، شخصية "خالتي بمبة" المرأة الثرثارة التي تتدخل في أمور لا تخصها، وحققت هذه الشخصية نجاحا كبيرا

شخصية السيدة المثلية

ضمن أحداث فيلم "الطريق المسدود" جسدت الفنانة ملك الجمل شخصية "حسنية" السيدة المثلية التي تتعامل مع زميلتها "فايزة" - فاتن حمامة- بطريقة تتجاوز فيها حدود الزمالة لدرجة تصفها زميلتها بأنها سيدة غريبة تصرفاتها تثير الريبة والشكوك حولها طوال الوقت

فقدان ابنها وحفيدها

عانت الفنانة ملك الجمل من اكتئاب حاد بسبب وفاة نجلها وحفيدها في يوم واحد

وتعود القصة إلى أن الفنانة الراحلة اصطحبت حفيدها معها للسوق، إلا أنه توفي إثر تعرضه لحادث سيارة وهو برفقتها، وحينما علم ابنها أصيب بأزمة قلبية وتوفي في نفس اليوم

وفاة ملك الجمل

بعدها بأشهر قليلة، وتحديدا في ٢٣ ديسمير ١٩٨٢، رحلت الفنانة ملك الجمل عن عالمنا عن عمر يناهز ٥٣ عاما