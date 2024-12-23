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"شورت قصير".. أحدث ظهور لـ نوال الزغبي والجمهور يغازلها (صور)

12:23 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نوال الزغبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت نوال، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "التسوق في الكريسماس".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا جمالك" ، "دخيل الجمال" ، "أحلى نوال" ، "روح الشباب والجاذبية" ، "دايما أنيقة" ، "القمر".

يذكر أن، آخر أعمال نوال الزغبي أغنية "من باريس" وطرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

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