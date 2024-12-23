"شورت قصير".. أحدث ظهور لـ نوال الزغبي والجمهور يغازلها (صور)

بإطلالة شتوية.. رانيا يوسف أنيقة في أحدث ظهور لها

بعد إطلالتها الغريبة في حفل "الموريكس ورد".. 20 صورة تبرز جمال باميلا

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نوال الزغبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت نوال، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "التسوق في الكريسماس".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا جمالك" ، "دخيل الجمال" ، "أحلى نوال" ، "روح الشباب والجاذبية" ، "دايما أنيقة" ، "القمر".

يذكر أن، آخر أعمال نوال الزغبي أغنية "من باريس" وطرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

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