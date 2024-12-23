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كيف علق أحمد السقا على منافسة طارق لطفي وباسم سمرة في "العتاولة 2"؟

12:03 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

أحمد السقا

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كتب- هاني صابر:

علق الفنان أحمد السقا، على المنافسة التي بينه وبين الفنان طارق لطفي والفنان باسم سمرة بمسلسل "العتاولة 2" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

وقال "السقا" ببرنامج "عرب وود": "احنا مش داخلين نموت بعض، احنا داخلين نكمل بعض، من أول عامل بيشتغل ورا الكاميرا لغاية أكبر راس فينا".

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" حول قصة الشقيقان خضر ونصار، اللذان يعملان في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، ومن تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

أحمد السقا طارق لطفي باسم سمرة مسلسل العتاولة 2 دراما رمضان 2025
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