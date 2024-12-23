آية سماحة تنشر صورة جريئة لها مع احدى صديقاتها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة آية سماحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة جريئة لها مع احدى صديقاتها.



ونشرت آية، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ووجهت التهنئة لصديقتها بعيد ميلادها.

وتنتظر آية سماحة طرح فيلمها الجديد "6 أيام" بدور العرض السينمائي، ويشاركها البطولة أحمد مالك، ومن تأليف وائل حمدي ومن إخراج كريم شعبان.

فيلم " 6 أيام" تدور أحداثه حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟.