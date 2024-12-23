أول تعليق من ظافر العابدين بعد تكريمه بمهرجان قرطاج السينمائي

كتب- هاني صابر:

علق الفنان ظافر العابدين على تكريمه بمهرجان قرطاج السينمائي بجائزة الإنجاز العمرية.

ونشر ظافر، صورا من التكريم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "‎أنا سعيد وممتن للغاية بتلقي جائزة الإنجاز العمرية على مسيرتي الفنية في السينما من مهرجان قريب من قلبي في بلدي تونس، ‎شكراً اللجنة المنظمة لمهرجان قرطاج السينمائي الدولي الذين اختاروني لهذا التكريم".

واختتمت فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية بتتويج الفيلم التونسي "الذراري الحمر" بالتانيت الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل وحصد العمل السينمائي الفلسطيني "الفيلم عمل فدائي" للمخرج كمال الجعفري التانيت الذهبي للفيلم الوثائقي الطويل.

وحضر حفل ختام أيام قرطاج السينمائية (14 – 21 ديسمبر 2024) في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي وضيوف تونس المشاركين في فعاليات نسخة 2024 من المهرجان وعدد من صناع الأفلام والفنانين التونسيين.

وتخلل حفل ختام أيام قرطاج السينمائية تكريم اسم الممثل القدير فتحي الهداوي والذي غادرنا قبل يومين من انطلاق المهرجان وذلك من خلال فيديو مصور لمشاهد من أعماله ومقتطفات من سهرة تكريمه بشارع الحبيب بورقيبة بعرض فيلم إبراهيم لطيف "شيني شيتا" الذي شارك في تجسيد أحد أدواره.

ومنح المهرجان "التانيت الشرفي" في اختتامه للممثل والمخرج ظافر العابدين واعتلت الممثلة القديرة فاطمة بن سعيدان ركح مسرح الأوبرا لتسليم التكريم لظافر العابدين تقديرا لمسيرته اللافتة عربيا ودوليا.

وقدم الثنائي بانبو مع فرقة أوبرا تونس بقيادة إلياس بالبلايغي فقرة غنائية امتزجت فيها الموسيقى التونسية بأنغام التكنو، وخصت إقبال الحمزاوي المهرجان بفقرة لموسيقى السالسا وعرضت شاشة ختام أيام قرطاج السينمائية مقاطع فيديو لأهم فعاليات المهرجان في دورته الخامسة والثلاثين.

ومنحت لجان تحكيم المهرجان تتويجاتها لعدد من الأفلام التونسية والعربية والأفريقية، وكانت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة ضمت كل من المخرج هاني أبو أسعد (فلسطين)، المخرجة سلمى بكار (تونس)، الناقد السينمائي إبراهيم العريس (لبنان)، المنتج بيدرو بيمينتا (الموزمبيق)، الممثلة إليان أوموهير (روندا) والمخرجة ماريان خوري (مصر) أمّا لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة فتكونت من درة بوشوشة (تونس)، أمل رمسيس (مصر)، محمد سعيد أوما (جزر القُمر)، عمر صال (السنغال) وأسماء المدير (المغرب). وتشكلت لجنة تحكيم المسابقة الوطنية من المخرج الجزائري سعيد ولد خليفة، أوليفيى بارليه (فرنسا)، سعاد بن سليمان (تونس)، الناقدة السينمائية هدى إبراهيم (لبنان) والناقد والروائي ومبرمج الأفلام الفلسطيني سليم البيك، وشارك في عضوية لجنة تحكيم قرطاج للسينما الواعدة رئيس اللجنة عبدالسلام الحاج (الأردن)، علاء الدين أبو طالب (تونس) والمدير الفني لمهرجان مهرجان فالنسيا لأفلام البحر المتوسط إدواردو غيّو (اسبانيا).