كندة علوش تهنئ زوجها عمرو يوسف بعيد ميلاده.. ماذا قالت؟

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة كندة علوش التهنئة لزوجها الفنان عمرو يوسف بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق يوم 23 من شهر ديسمبر الجاري.

ونشرت كندة صورا لها مع عمرو يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي صديقي المفضل مساحتي الآمنة كل شيء بالنسبة لي، رحلة حياتي مميزة للغاية لأنني أمشيها معك، في السراء والضراء للغنى والفقر والمرض والصحة أن نحب ونعتز حتى يفرقنا الموت".

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يذكر أن، آخر أعمال كندة علوش كان فيلم "نزوح" الذي عُرض على منصة "شاهد" بطولة سامر المصري، نزار العاني، هالة زين، تأليف وإخراج سؤدد كعدان.

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