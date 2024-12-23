أحدث جلسة تصوير لـ هنا الزاهد.. ونجوم الفن يتفاعلون (صور وفيديو)

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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هنا مقطع فيديو لها من أخر جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كل شيء في لـ هذه الليلة".

وتفاعل نجوم الفن مع الصور، أبرزهم المطربة ساندي، والفنانة رحمة أحمد، والفنانة نور الزاهد، والفنانة فدوى عابد.

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تزوجت الفنانة هنا الزاهد من الفنان أحمد فهمي عام 2019، واستمر زواجهما لمدة 4 سنوات، وأعلنا الانفصال نهاية العام الماضي.

وتستعد الفنانة هنا الزاهد، لعرض مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، المقرر عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" في الفترة من 25 ديسمبر وحتى 1 يناير 2025.

يذكر أن هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال ما بين التليفزيونية والسينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "إقامة جبرية"، وفيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني.

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