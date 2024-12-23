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أحدث جلسة تصوير لـ هنا الزاهد.. ونجوم الفن يتفاعلون (صور وفيديو)

12:17 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024
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    هنا الزاهد
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    الفنانة هنا الزاهد
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هنا مقطع فيديو لها من أخر جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كل شيء في لـ هذه الليلة".

وتفاعل نجوم الفن مع الصور، أبرزهم المطربة ساندي، والفنانة رحمة أحمد، والفنانة نور الزاهد، والفنانة فدوى عابد.

تزوجت الفنانة هنا الزاهد من الفنان أحمد فهمي عام 2019، واستمر زواجهما لمدة 4 سنوات، وأعلنا الانفصال نهاية العام الماضي.

وتستعد الفنانة هنا الزاهد، لعرض مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، المقرر عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" في الفترة من 25 ديسمبر وحتى 1 يناير 2025.

يذكر أن هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال ما بين التليفزيونية والسينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "إقامة جبرية"، وفيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني.

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هنا الزاهد السوشيال ميديا انستجرام هنا الزاهد نجوم الفن
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