حدث بالفن | تطورات الحالة الصحية لـ هيثم شاكر وأسباب رفض رانيا يوسف الزواج مرة أخرى

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ نزار الفارس يحرج دوللي شاهين، رانيا يوسف تكشف سبب عدم رغبتها في الزواج مرة أخرى، شقيق هيثم شاكر يوضح لـ"مصراوي" تفاصيل حالته الصحية، زينة تكشف حقيقة مشاركتها في مسلسل تركي، ياسمين عبدالعزيز تنتقد استغلال اسمها لصناعة الترند، وغيرها من الأخبار.