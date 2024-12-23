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حدث بالفن | تطورات الحالة الصحية لـ هيثم شاكر وأسباب رفض رانيا يوسف الزواج مرة أخرى

12:03 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024
حدث بالفن | تطورات الحالة الصحية لـ هيثم شاكر وأسباب رفض رانيا يوسف الزواج مرة أخرى

النشرة الفنية

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إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ نزار الفارس يحرج دوللي شاهين، رانيا يوسف تكشف سبب عدم رغبتها في الزواج مرة أخرى، شقيق هيثم شاكر يوضح لـ"مصراوي" تفاصيل حالته الصحية، زينة تكشف حقيقة مشاركتها في مسلسل تركي، ياسمين عبدالعزيز تنتقد استغلال اسمها لصناعة الترند، وغيرها من الأخبار.

أحمد حلمي جيسون ستاثام ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي مايا دياب الممثلة مريم شريف مهرجان البحر الأحمر السينمائي زينة مسلسل تركي مي عمر حفل توزيع جوائز موريكس دور هيثم شاكر محمد سامي صفية العمري رانيا يوسف نزار الفارس دوللي شاهين

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