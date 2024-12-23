ريهام حجاج بصحبة زوجها ورانيا يوسف أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة عرفة

ظهرت الفنانة منة عرفة من داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت أنيقة.

رحمة أحمد

نشرت الفنانة رحمة أحمد، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام، وظهرت بفستان طويل باللون الأحمر.

ريهام حجاج

أعادت الفنانة ريهام حجاج صورة نشرها زوجها رجل الأعمال محمد الحلو، وعلق: "كل شئ لي"، لترد قائلة: "حبيب القلب والروح"، وذلك من خلال حساباتهم الشخصية بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة.

إيمان العاصي

خطفت الفنانة إيمان العاصي الأنظار إليها، من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

أحمد الفيشاوي

شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه، صورًا جديدة له، ظهر فيها أثناء ممارسته لرياضة الملاكمة، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق: "سمكة كبيرة".

رانيا يوسف

خطفت الفنانة رانيا يوسف قلوب متابعيها، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت الصور على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة.

أحمد السعدني

نشر الفنان أحمد السعدني جمهوره، على موقع "إنستجرام، صورة له من خلال خاصية القصص القصيرة.

نادين الراسي

شاركت الفنانة اللبنانية نادين الراسي صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بفستان جرئ باللون الأحمر الناري.

هنا الزاهد

شاركت الفنانة الشابة هنا الزاهد متابعيها، صورة تجمعها بالفنانة تارا عماد والنجم أحمد حلمي، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، على موقع "إنستجرام".