حسن الرداد يبدأ تصوير "عقبال عندكم"

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف السيناريست وليد أبو المجد عن أحدث أعمال الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، والذي يحمل اسم "عقبال عندكم"، والمقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2025.

ونشر أبو المجد صورة من الاحتفال بتقطيع التورتة بمناسبة انطلاق التصوير، وعلق قائلاً: "ألف مبروك يا حبيبي إن شاء الله يكسر الدنيا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم مسرحية "التلفزيون"، بطولة حسن الرداد، أوس أوس، محمود حافظ، سليمان عيد، بدرية طلبة، ومن تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب والإخراج لـ محمد الصغير.

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