بعد إطلالتها الغريبة في حفل "الموريكس ورد".. 20 صورة تبرز جمال باميلا كيك

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فاجأت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك على السجادة الحمراء حفل "الموريكس دور" 2024 بإطلالة غريبة وغير متوقعة.

ظهرت باميلا مرتدية قناع مرصع بالكريستال أخفى ملامحها، لتخطف أنظار الجمهور وعدسات الكاميرات التي ظلت تلاحقها طوال أحداث الحفل,.

حرصت باميلا على ارتداء قناعها الكريستالي طوال الحفل، حتى صعدت إلى المسرح لتخلع القناع أثناء تسلمها جائزة التميز بالأداء عن دورها في "كريستال".

وتلقت باميلا انتقادات لاذعة من الجمهور في التعليقات إذ جاءت:" بتقلد كيم كارداشيان"، فاكرة نفسها ليدي جاجا، كل دا علشان التريند، إيه الرعب دا ؟، هو أي تقليد للغرب والسلام؟".

ردت باميلا على الانتقادات عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وكتبت: "كتير انتقدت اذا حكيت او ما حكيت، الصمت كان مدوي، الحب والتشوق والاستمتاع كان مدوي أكتر، شكراً للكل دون استثناء".

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"الموركس دور" هي جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة في 4 يونيو 2000 للاحتفال بالإنجازات التي تحققت في مجال الفن في لبنان والوطن العربي والعالم.

ودائمًا ما تثير الفنانة اللبنانية باميلا الكيك جدلًا بتصريحاتها، حيث كشفت خلال وجودها ضيفة ببرنامج "كتير هالقد" مع الإعلامي اللبناني هشام حداد عن تلقيها عروض زواج من الجنسين وعلقت قائلة: "أنا إذا أغرمت بامرأة يمكن أكون أول واحدة أتزوج من امراة، أنا ما عندي مشكلة أظهر عارية في أي عمل فني، أنا إنسان عندي 50 بالمئة أنوثة و50 بالمئة رجولة".

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