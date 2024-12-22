بإطلالة شتوية.. رانيا يوسف أنيقة في أحدث ظهور لها

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كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة رانيا يوسف قلوب متابعيها، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت يوسف الصور على حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "ساعة سعيدة".

ولاقت الصور تفاعل كبير من المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: "قمر، ماشاء الله، زي القمر، مبتكبريش يا رانيا، زي القمر".

يذكر أن رانيا يوسف عرضت مؤخرا مسرحية "حاوريني يا كيكي" في موسم الرياض، تأليف هاني الطمباري، إخراج بتول عرفة، بطولة دينا الشربيني، محمد أسامة، هالة صدقي، محمد دياب، أحمد سلطان أحمد عبد الوهاب وآخرين.

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