لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بإطلالة شتوية.. رانيا يوسف أنيقة في أحدث ظهور لها

11:35 م الأحد 22 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    رانيا يوسف_2
  • عرض 3 صورة
    رانيا يوسف_1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة رانيا يوسف قلوب متابعيها، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت يوسف الصور على حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "ساعة سعيدة".

ولاقت الصور تفاعل كبير من المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: "قمر، ماشاء الله، زي القمر، مبتكبريش يا رانيا، زي القمر".

يذكر أن رانيا يوسف عرضت مؤخرا مسرحية "حاوريني يا كيكي" في موسم الرياض، تأليف هاني الطمباري، إخراج بتول عرفة، بطولة دينا الشربيني، محمد أسامة، هالة صدقي، محمد دياب، أحمد سلطان أحمد عبد الوهاب وآخرين.

اقرأ أيضًا:

"السيناريو عندهم مختلف".. زينة تكشف حقيقة مشاركتها في مسلسل تركي

نورهان منصور أنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

دوللي شاهين تتصدر تريند جوجل بعد سؤال محرج من نزار الفارس

رانيا يوسف إنستجرام رانيا يوسف نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان