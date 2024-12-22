حمدي الوزير لمصراوي: أعيش حالة حزن بعد رحيل نبيل الحلفاوي وأتمنى عودة الزعيم

كتبت: بسمة ثروت

كشف الفنان حمدي الوزير أنه يعيش حالياً حالة من الحزن بعد أن فقد الفن الكثير من نجومه هذا العام، وودع الفنان الراحل نبيل الحلفاوي.

وقال حمدي الوزير في تصريح خاص لمصراوي: "هذه الأيام نعيشها لتقديم العزاء، وتوديع واحد تلو الآخر".

وتحدث عن الراحل نبيل الحلفاوي قائلا: "نبيل كان صديقي الصدوق منذ أن كنا صغاراً، فكانت توجهاتنا واحدة، وثقافتنا واحدة، وشاركنا معاً في العديد من الأعمال كان أهمها مسلسل (رأفت الهجان)، ومسرحية (طقوس الإشارات، والتحولات)، وكنت أنا وهو، ويسري مصطفى، ونور الشريف، وشعبان حسين، وسمير وحيد، وصلاح السعدني، مجموعة من الأصدقاء يجمعنا حب الوطن، والفن، ومع الأسف رحلوا جميعاً، وحزنت من قلبي على رحيلهم، ورحيل كل من توفى هذا العام".

أما عن رأيه في اعتزال الفنان عادل إمام بعد تصريحات نجله المخرج رامي إمام مؤخراً حول اعتزاله قال: "عادل فنان كبير، وهو مكسب، وإضافة للفن المصري، ولقد شاركت معه في ثلاثة أفلام، وهم (الحريف)، و(الهلفوت)، و(الإنسان يعيش مرة واحدة)، وأنا مدين بالكثير لجيله العظيم أمثال محمود ياسين، ومحمود عبد العزيز، الذي لم يتبقى منه سواه، وأتمنى من الله أن يشفيه، ويعينه، ويعود إلينا، وفي رأيي هو صاحب القرار الوحيد بهذا الشأن".

يذكر أن آخر أعمال الفنان حمدي الوزير الدرامية مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وآخر أعماله السينمائية فيلم "محمد حسين" بطولة محمد سعد، ومي سليم، وبيومي فؤاد، وتأليف شريف عادل، وإخراج محمد علي.