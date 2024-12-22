الجائزة 5 ملايين جنيه.. محمد رمضان يطلق مسابقة لمتابعيه على السوشيال ميديا

كتب - معتز عباس:

أطلق الفنان محمد رمضان مسابقة جديدة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعرض رمضان، تقديم جائزة مالية ضخمة قدرها 5 ملايين جنيه، مقابل معرفة اسم أغنيته القادمة.

وكتب رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" :"5 مليون جنيه للي هيكتب إسم اغنيتي الجاية".

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طرح محمد رمضان فيديو كليب "برج الثور"، الأيام الماضية عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان محمد رمضان الدرامية كانت بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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