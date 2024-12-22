أول تعليق من محمد سامي بعد تكريمه في حفل "الموريكس دور".. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

أعرب المخرج محمد سامي عن سعادته، بعد تكريمه في حفل توزيع جوائز موريكس دور لعام 2024، الذي أقيم مساء أمس، وسط حضور عدد كبير لأبرز نجوم الوطن العربي.

ونشر سامي صورًا من التكريم، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "أشعر بتواضع عميق للحصول على جائزة أفضل مدير 2024 في موريكس دور المرموقة، هذا الاعتراف ليس مجرد شهادة على عملي ولكن أيضا للفريق المذهل من الأفراد الموهوبين الذين دعموني في كل خطوة على الطريق".

وأضاف: "لقد كانت هذه الرحلة من العاطفة والمثابرة وساعات لا حصر لها من التعاون، وأنا حقاً محظوظ لكوني محاط بمثل هؤلاء المبدعين الملهمين".

وأتم: "إلى كل من آمن بي وعمل بجانبي وساهم في هذه الرؤية هذه الجائزة لك بقدر ما هي لي، شكرًا جزيلًا للجنة الموريكس الذهبية على هذا التكريم المذهل والاحتفال بالإبداع وسرد القصص، إليكم الكثير من القصص التي ترويها والأحلام التي يجب تحقيقها".





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يذكر أن محمد سامي حصل على جائزة التميّز عن مسلسله "نعمة الأفوكادو" خلال حفل الموريكس دور 2024.

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