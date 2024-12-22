ياسمين عبدالعزيز تنتقد استغلال اسمها لصناعة الترند.. ما علاقة العوضي بالأمر؟

كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن استياءها من استغلال بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، في صناعة ترندات بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

ونشرت ياسمين مجموعة صور لهذه الصفحات، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت: "كفايه ذكر واستغلال اسمي في أي خبر وأنا مش موجودة فيه، لأن ده شغل رخيص لصالح الترند".

ويشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز بطولة مسلسل "وتقابل حبيب" عدد من نجوم ونجمات الدراما التلفزيونية وهم كريم فهمي، محمود عمرو ياسين، إيمان السيد، بدرية طلبة، نيكول سابا، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.

يذكر أن، آخر مشاركات ياسمين عبد العزيز كانت بمسلسل "ضرب نار" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.





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