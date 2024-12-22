أحمد حلمي ينشر صورة مع جيسون ستاثام ويعلق: "قابلت ملك الأكشن"

أول تعليق من محمد سامي بعد تكريمه في حفل "الموريكس دور".. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

علق الفنان أحمد حلمي على حضوره نزال الملاكمة بين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري ضمن فعاليات موسم الرياض، بدعوة من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر حلمي صورا تجمعه بـ تركي آل الشيخ والممثل العالمي جيسون ستاثام، وعلق: "أول مرة أحضر ماتش بوكس لأكبر ملاكمين طحنوا في بعض.. وقابلت ملك الأكشن "Jason Statham" جيسون ستاثام.. اتبسطت جدا".

وأضاف: "شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه الدعوة الكريمة اللي كلها أكشن دي . كله ضرب ضرب".

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وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن أحمد حلمي يشارك ببطولة عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

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