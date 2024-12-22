ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق (صور وفيديو)

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ياسمين مقطع فيديو لجلسة التصوير، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الحب".

ظهرت ياسمين بإطلالة ساحرة ومميزة مرتدية فستان شتوي.

وانهالت التعليقات، وجاءت كالتالي: "جميل جدا"، جمالك جمال"، "وردة ماسكة وردة"، "أيقونة العصر الحالي"، "ملكة مصرية"، "أحلى من جورجينا"، "ملكة جمال الوطن العربي".

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يذكر أن، ياسمين صبري تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "ضل حيطة" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر.

وكانت آخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري مسلسل "رحيل" والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بينهم أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني.

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