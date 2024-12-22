أحدث جلسة تصوير لـ مي عمر في حفل "موريكس دور".. والجمهور يغازلها

أول تعليق من مي عمر عقب تكريمها في حفل "موريكس دور"

نورهان منصور أنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، خلال مشاركتها في حفل الـ"موريكس دور"، الذي أقيم أمس السبت في بيروت.

ونشرت مي صورًا من إطلالتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "تحفة فنية حسب الطلب لأفضل ممثلة مصرية في حفل الموريكس".

وتفاعل رواد موقع "انستجرام"، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ربنا يحمي هالجمال"، اللوك خطير ومميز"، "إطلالة هايلة ومميزة جدا"، "جميل جدا"، دلال ودلع ورقة".

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وحصلت مي عمر على جائزة "الموريكس دور" هذا العام لأفضل ممثلة مصرية عن دور نعمة في مسلسل نعمة الأفوكاتو، وإلى معجبيني أنتم مصدر إلهامي الدائم، حبكم ودعمكم يعني الكثير لي، وأنا أشارككم جميعًا هذه الجائزة".

أقيم مساء اليوم السبت، حفل توزيع جوائز الموركس دور لعام 2024 في بيروت، وسط حضور عدد كبير لأبرز نجوم ونجمات الوطن العربي.

الموركس دور هي جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة في 4 يونيو 2000 للاحتفال بالإنجازات التي تحققت في مجال الفن في لبنان والوطن العربي والعالم.

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