"نسيت إننا في الشتاء".. مايا دياب تكشف سبب إطلالتها الجريئة في حفل "الموريكس دور"

كتب - معتز عباس:

كشفت المطربة اللبنانية مايا دياب، أسباب ظهورها بإطلالة جريئة في حفل الـ"موريكس دور"، الذي أقيم أمس في لبنان.

وقالت مايا، لبرنامج "عرب وود": "كنت هرتدي الفستان لما أعلن إقامة الموريكس في سبتمبر لكنه أقيم اليوم في ديسمبر، وأنا ناسية إننا صرنا بالشتوية".

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وظهرت مايا دياب بإطلالة جريئة ومميزة خلال الحفل، ارتدت فستانًا يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، به أطراف منقوشة بشكل غريب من الكتف الأيمن.

أقيم مساء اليوم السبت، حفل توزيع جوائز الموركس دور لعام 2024 في بيروت، وسط حضور عدد كبير لأبرز نجوم ونجمات الوطن العربي.

الموركس دور هي جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة في 4 يونيو 2000 للاحتفال بالإنجازات التي تحققت في مجال الفن في لبنان والوطن العربي والعالم.

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