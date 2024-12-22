نبيل عيسى لمصراوي: أجسد شخصية دكتور جامعي ومصمم أزياء في رمضان

كتبت: بسمة ثروت:

كشف الفنان نبيل عيسى أنه سيشارك في سباق دراما رمضان بمسلسلين وهما مسلسل "أثينا" للفنانة ريهام حجاج، ومسلسل "جاني في المنام" للفنانة نيللي كريم.

وقال نبيل عيسى في تصريح خاص لمصراوي: "يعتبر المسلسل ثالث تعاون يجمعني بالفنانة ريهام حجاج، بعد عملي معها في مسلسل "لما كنا صغيرين"، و"جميلة"، وأنا أعتز كثيرا بصداقتها، وكواليس العمل معها جميلة للغاية".

وأضاف: "سوف نبدأ تصوير العمل في يناير القادم، وأقوم خلاله بدور دكتور جامعي، والمسلسل ككل يدور في إطار درامي اجتماعي، ويتحدث عن السوشيال ميديا".

وعن مسلسل "جاني في المنام" قال: "تم تغيير اسم العمل ليكون (جاني في المنام) بدلاً من (ناقص ضلع)، وسأبدأ تصويره الأسبوع المُقبل، وأجسد خلاله دور مصمم أزياء، ويعتبر هذا العمل هو التعاون الثاني لي مع نيللي كريم بعد مسلسل (سرايا عابدين)".

ونفى نبيل عيسى ما تردد في الآونة الأخيرة حول مشاركته بطولة مسلسل "ظروف غامضة" للفنان أمير كرارة الذي يتم تصويره حالياً لرمضان المُقبل، مؤكداً أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل عيسى "ما تيجى نشوف"، وهي ثاني حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومكونة من عشرة حلقات، بطولة هنا شيحة، ونبيل عيسى، وإسلام جمال، ونهى عابدين، ومن تأليف ورشة كتابة سارة مصباح، وولاء أمين، ومن إخراج محمد الخبيري.