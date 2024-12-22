"الفن مش رسالة".. قصة تعليق أثار الجدل حول سلوى محمد علي

كتب-مصطفى حمزة:

دخلت الفنانة سلوى محمد علي، قوائم تريند موقع البحث "جوجل"، مع انتشار تصريحاتها حول الفن ورسالته.

وقالت سلوى محمد علي في تصريحات لها، أكدت أن الجمهور يبحث عن الأفلام الخفيفة للتسلية، موضحة أن الفنان الكبير عادل إمام، وهو نجم النجوم، حسب قولها، لم يقدم رسالة بأفلامه، وأن أفلام بارزة نالت نجاح جماهيري كبير، مثل "خلي بالك من زوزو"، و"الأب الروحي"، كان هدفها تقديم التسلية والترفيه، ولم تقدم رسالة.

الفنانة سلوى محمد علي سبق وتحدثت عن نفس القضية في أغسطس الماضي، خلال ندوة تكريمها في المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الـ 17 ، إذ قالت: "في مفهوم متاخد عن الفنان أنه قدوة وأن الفن رسالة، ولكن الحاجات دي ظاهرها لذيذ وباطنها وحش، ومحدش قدوة لحد والفن مش رسالة".

وتابعت: "الفن ليس رسالة، والهدف منه هو الجمال وأن يعطي رؤية مختلفة للمشاهد في بعض الأمور الحياتية".

وأضافت: "الفنان ليس قدوة ولا يجب أن يتخذ قدوة لأنه إنسان ومن الطبيعي أن يخطئ، الفنان هو شخص يحبه الجمهور في تمثيله ولكن خارج الوسط الفني لا يجب أن يكون قدوة على الإطلاق".

وشاركت الفنانة سلوى محمد علي، مؤخرا في مسلسل "6 شهور"، الذي عرض عبر منصة "WATCH IT "، شاركها البطولة: نور النبوي، نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى.