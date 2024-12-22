طرح البوستر الدعائي لمسلسل "سراب" استعدادًا لعرضه

كتبت- نوران أسامة:

طرحت منصة "Tob.TV" الرقمية، البوستر الدعائي لمسلسل "سراب" بطولة الفنان خالد النبوي، وذلك استعدادًا لعرضه على المنصة خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنصة، البوستر عبر حسابهم الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق الحساب: "سَراب، قريباً على TOD، لا تفوتوا هذه التجربة الفريدة".

يذكر أن مسلسل "سراب" مأخوذ عن مسلسل Seven Types of Ambiguity، الذي تم عرضه لأول مرة عام 2017، على مدار 6 حلقات.

العمل بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، نجلاء بدر، إنجي المقدم، دياموند بو عبود، چيهان الشماشرجي، وهو من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، ومنتج منفذ سالي والي.

اقرأ أيضًا:

نورهان منصور أنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

دوللي شاهين تتصدر تريند جوجل بعد سؤال محرج من نزار الفارس

أحمد الفيشاوي يشارك متابعيه صورًا أثناء ممارسة رياضة الملاكمة

"نصاب" و"جدع" و"شيخ" .. كيف سيظهر نجوم الفن في مسلسلات رمضان 2025؟