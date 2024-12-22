"السيناريو عندهم مختلف".. زينة تكشف حقيقة مشاركتها في مسلسل تركي

كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة زينة عن الأعمال الفنية التي تشارك فيها خلال الفترة المقبلة، وتحدثت خلال لقائها في برنامج "ET بالعربي" عن تفاصيل مشاركتها في عمل درامي تركي.

وقالت زينة: "العتاولة بنصور دلوقتي في إسكندرية، وسايباهم كلهم هناك أحمد السقا وأحمد خالد وطارق لطفي ورايحة لهم إن شاء الله".

وعن استبعاد الفنانة فريدة سيف النصر من "العتاولة 2": "أكيد هنفتقدها جدًا، وأنا عن نفسي بحب فريدة سيف النصر أوي، وفيفي عبده مش بتكمل دور فريدة، ومحدش بيكمل دور حد، والناس اللي انضمت جديد هما أدوار تانية خالص بأدوار مختلفة وجديدة"، وعن كواليس الفنانة فيفي عبده في اللوكيشن قائلة: "عسل، عسل، فظيعة".

كما تحدثت عن أعمالها الفنية الجديدة: "لسه مخلصة فيلم "بنات الباشا" مع ماندو العدل، و"التاريخ السري كوثر": "كان المفروض هيتعرض من سنين في المهرجان بس لسه مخلصناش للأسف، اتعرض عليا مسلسل تركي وقرأت الاسكريبت، بس هو السيناريو عندهم مختلف، بيكتبوا 5 حلقات وأنتي شغالة بيكتبوا باقي الحلقات، ولسه بشوفه وإن شاء الله يكون في حاجات كويسة". هنا

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