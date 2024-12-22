نورهان منصور أنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

أول تعليق من مي عمر عقب تكريمها في حفل "موريكس دور"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها، صورًا جديدة لها، وذلك أثناء حضورها احتفالية خاصة لمسلسل "فقرة الساحر"، ولاقت الصور إعجاب جمهورها.

ونشرت نورهان الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون النبيتي.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "تم اكتمال القمر، الفستان تحفة، أنيقة ماشاء الله، الله يحميكي ويحفظك حبيبتي، ملكة جمال بجد".

يذكر أن مسلسل "فقرة الساحر" تأليف إياد صالح، إخراج تامر محسن، إنتاج طارق الجنايني، ومن أعمال يانغو بلاي الأصلية، بطولة طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا.

View this post on Instagram A post shared by Nourhan Mansour نورهان منصور (@nourhanmansourofficial)

اقرأ أيضًا:

أحمد الفيشاوي يشارك متابعيه صورًا أثناء ممارسة رياضة الملاكمة

أول تعليق من مي عمر عقب تكريمها في حفل "موريكس دور"

شقيق هيثم شاكر يوضح لـ"مصراوي" تفاصيل حالته الصحية

إلهام شاهين: سعدت جدًا بجائزة سفيرة السلام من وزارة الإعلام بالجمهورية اللبنانية