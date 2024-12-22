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دوللي شاهين تتصدر تريند جوجل بعد سؤال محرج من نزار الفارس

03:05 م الأحد 22 ديسمبر 2024

دوللي شاهين

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كتبت- سهيلة أسامة:

تصدرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين تريند محرك البحث "جوجل" بعد أن تعرضت لسؤال محرج من الإعلامي نزار الفارس خلال حوارها معه، حيث وصفت سؤاله بأنه انتهاك لخصوصيتها.

بداية الحوار، قال الفارس: "تزعلي لو طلبت منك أخلع الجاكيت وأغطي رجلك؟ ربنا سبحانه وتعالى أمرني بغض البصر، كيف أنا أحاورك وأغض البصر؟"، لترد عليه دوللي شاهين بغضب قائلة: "طبعًا أزعل، لأنه ده انتهاك لخصوصيتي وحريتي".

من جهة أخرى، انتهت دوللي شاهين مؤخرًا من تسجيل دويتو جديد بعنوان "لو كنت جاري" مع المطرب العراقي تيسير السفير، من كلمات حيدر الأسير، ألحان همام حسن، وتوزيع ومكس محب الرواي.

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دوللي شاهين تريند جوجل نزار الفارس
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