أحمد الفيشاوي يشارك متابعيه صورًا أثناء ممارسة رياضة الملاكمة

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه، صورًا جديدة له، ظهر فيها أثناء ممارسته لرياضة الملاكمة.

ونشر "الفيشاوي" الصور عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق: "سمكة كبيرة".

وأثارت الصور تفاعل العديد من متابعيه الذين أشادوا بحماسه، وجاءت التعليقات كالتالي: "بحب حبك للحياة، فناني، أحلى حد في الدنيا يا فيشاوي والله، عالمي".

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي عاش حالة من النشاط الفني خلال هذا العام 2024، إذ شارك بثلاثة أفلام، وهي: بنقدر ظروفك وعادل مش عادل وأيضا فيلم السيستم.

اقرأ أيضًا:

شقيق هيثم شاكر يوضح لـ"مصراوي" تفاصيل حالته الصحية

رانيا يوسف عن فترة الخطوبة: "لازم متقلش عن سنتين تلاتة"

إيمان العاصي جريئة ومي عمر بفستان قصير.. 10 لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

راغب علامة يحيي حفل رأس السنة في أبو ظبي و الفلانتين بعمان