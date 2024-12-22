أول تعليق من مي عمر عقب تكريمها في حفل "موريكس دور"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورًا جديدة من حفل توزيع جوائز موريكس دور لعام 2024، الذي أقيم مساء أمس، وسط حضور عدد كبير لأبرز نجوم الوطن العربي.

ونشرت مي الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وعلقت: "يشرفني أن أحصل على جائزة الموريكس دور هذا العام لأفضل ممثلة مصرية عن دور نعمة في مسلسل نعمة الأفوكاتو، وإلى معجبيني أنتم مصدر إلهامي الدائم، حبكم ودعمكم يعني الكثير لي، وأنا أشارككم جميعًا هذه الجائزة".

يذكر أن مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، عرض ضمن سباق رمضان 2024، بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، وأروى جودة، وكمال أبورية، وعماد زيادة، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

على جانب آخر تخوض مي عمر سباق رمضان 2025 بمسلسل "إش إش"، ويشاركها البطولة ماجد المصري.