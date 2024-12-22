شقيق هيثم شاكر يوضح لـ"مصراوي" تفاصيل حالته الصحية

كتب- مصطفى حمزة:

كشف هشام شاكر، تفاصيل حالة شقيقه المطرب هيثم شاكر، بعد إصابته بأزمة صحية، ونقله للمستشفى، قبل ساعات من مشاركته في حفل ليلة تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم.

هشام شاكر، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "الحمد لله، هيثم حالته في تحسن، ويخضع للعلاج، وملتزم بالراحة التامة، بعد عودته إلى المنزل".

وتابع: "هيثم بعد إجراء البروفات شعر بحالة إعياء، وإرتفاع درجة الحرارة، وأصيب بنزلة برد شديدة، ولهذا تم نقله إلى المستشفى، وخضع للفحوصات، والعلاج، قبل السماح له بالخروج".

يذكر أن المطرب هيثم شاكر، كان قد رحب بالمشاركة في حفل ليلة تكريم الموسيقار الراحل، وقام بإجراء البروفة النهائية مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، في دار الأوبرا، وذلك قبل نقله إلى المستشفى.

حفل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم، شهد مشاركة المطرب الكبير محمد ثروت، ونجوم الغناء تامر حسني، ومحمد محيي، والمطربات: لطيفة، وشذى، وسوما.

وشاركت في الحفل "ماس" ابنة الموسيقار الراحل، إذ قامت بالغناء، بعد تقديم النجم تامر حسني لها، مؤكدا أن تقديمها كمطربة، كان حلما لدى والدها الموسيقار الراحل، ووعد بدعمها وتحقيق الحلم.