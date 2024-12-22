بإطلالة أنيقة.. دينا فؤاد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة دينا فؤاد متابعيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت دينا، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستان باللون الأحمر.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر يا دودو، فستانك تحفة، أنيقة وشيك، عسولة، ربنا يحفظك حبيبتي".

يذكر أن دينا فؤاد خاضت دراما رمضان 2024 بمسلسل "حق عرب" وشاركها البطولة أحمد العوضي وفاء عامر ووليد فواز ورياض الخولي وميرهان حسين وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج إسماعيل فاروق.

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