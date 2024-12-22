إلهام شاهين: سعدت جدًا بجائزة سفيرة السلام من وزارة الإعلام بالجمهورية اللبنانية

"نصاب" و"جدع" و"شيخ" .. كيف سيظهر نجوم الفن في مسلسلات رمضان 2025؟

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا من تكريمها وحصولها على جائزة "سفيرة السلام" التي منحتها إياها وزارة الإعلام اللبنانية.

وعلقت على الصور قائلة: "سعدت جدًا بجائزة سفيرة السلام من وزارة الإعلام بالجمهورية اللبنانية، شكرًا لمعالي وزير الإعلام اللبناني، شكرًا د. زاهي، ود. فادي الحلو، تمنياتي أن يكون عام 2025 هو عام السلام".

جدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين كانت تستعد لبطولة فيلم جديد بعنوان "الحب كله" قبل أن يحترق الديكور الذي كان من المقرر أن يتم تصوير المشاهد الأولى فيه، ويتعطل انطلاق التصوير.

وتشارك إلهام شاهين في مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، والمقرر مشاركته في موسم دراما رمضان 2025.

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