"نصاب" و"جدع" و"شيخ" .. كيف سيظهر نجوم الفن في مسلسلات رمضان 2025؟

كتب- مروان الطيب:

أيام قليلة تفصلنا عن موسم دراما رمضان 2025، الذي سيشهد منافسة شرسة بين عدد من الأعمال الدرامية، والتي يتعاون خلالها نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية، وسط ترقب جمهورهم ومحبيهم.

وكشف العديد من النجوم عن الكواليس الخاصة بشخصياتهم، وظهورهم بشكل مختلف عما اعتاده الجمهور منهم خلال الفترة الماضية، في محاولة لتقديم عمل يليق بالمشاهد المصري والعربي، ويخوضون خلاله تحدي جديد من نوعه.

ومن هؤلاء النجوم من يجسد شخصية "نصاب"، وآخر يلعب شخصية "الجدع" صاحب المواقف، وفنانة تجسد دور فتاة في إحدى الحارات الشعبية، ومنهم من يجسد شخصية "شيخ" لأول مرة.

ونقدم لكم في هذا التقرير نجوم كشفوا عن شخصياتهم في مسلسلات رمضان 2025:

محمد رجب "الحلانجي"

يعود الفنان محمد رجب بمسلسل "الحلانجي"، الذي يقدم خلاله شخصية "نصاب"، والعمل مكون من 30 حلقة وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية، ويشارك ببطولته مجموعة من النجوم، وهم: أيتن عامر، عبير صبري، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، أحمد وفيق، إبراهيم السمان، تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

عمرو سعد "سيد الناس"

يشارك الفنان عمرو سعد في موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "سيد الناس"، الذي يمثل التعاون الأول بينه وبين المخرج محمد سامي في الدراما التليفزيونية، ونشرت الفنانة جوري بكر إحدى بطلات المسلسل، الصورة الأولى لشخصية الفنان عمرو سعد من الكواليس عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

يجسد عمرو سعد شخصية تدعى "جارحي" يقف بجانب "الغلابة" في إطار شعبي، ويشارك ببطولة المسلسل أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.

نيللي كريم "جاني في المنام"

تعود الفنانة نيللي كريم في دراما رمضان 2025، بمسلسل جديد بعنوان "جاني في المنام"، وكشفت نيللي كريم مؤخرًا عن الصور الأولى من كواليس المسلسل، إذ ظهرت مع عدد من بطلات العمل وهن كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، وظهرت بشكل مختلف أثناء التصوير بإحدى الحارات الشعبية، ويشارك ببطولة المسلسل كل من علي صبحي، علي قاسم، حاتم صلاح، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

محمد هنيدي "شهادة معاملة أطفال"

يعود الفنان محمد هنيدي، للمشاركة في موسم دراما رمضان 2025، بعد غياب سنوات، بمسلسل "شهادة معاملة أطفال"، وكشفت الشركة المنتجة عن الصور الأولى من المسلسل، والتي ظهر خلالها الفنان محمد هنيدي بشكل مختلف وجديد.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية هنيدي الذي يدخل في غيبوبة تدوم 20 عامًا، ويستفيق بعدها ليبدأ حياة جديدة في إطار كوميدي، وظهر هنيدي في الكواليس وهو على كرسي متحرك، ويشارك ببطولة المسلسل كل من نهى عابدين، صبري فواز، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج وائل فرج.

أحمد عزمي "ظلم المصطبة"

كشف الفنان أحمد عزمي عن كواليس شخصيته في مسلسل "ظلم المصطبة"، ويظهر مجسدًا شخصية شيخ يدعى "علاء".

ونشر الصور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وكتب: "ظلم المصطبة، الشيخ علاء، اللهم أرزقنا القبول، الشركة المتحدة، رمضان 2025، للمخرج هاني خليفة"، ويشارك ببطولة المسلسل إياد نصار، فتحي عبدالوهاب، ريهام عبدالغفور، بسمة، دياب، قصة ومعالجة درامية أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء.

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