محمد سامي يحتضن صفية العمري في كواليس تكريمها من "موريكس دور"

"نصاب" و"جدع" و"شيخ" .. كيف سيظهر نجوم الفن في مسلسلات رمضان 2025؟

كتب- مروان الطيب:

حرص المخرج محمد سامي، على تحية الفنانة الكبيرة صفية العمري، وذلك عقب تكريمها بحفل توزيع جوائز "موريكس دور" اللبناني، الذي أقيم مساء السبت بكازينو لبنان، وسط حضور عدد كبير من ألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وظهر محمد سامي وهو يوجه التحية للفنانة الكبيرة صفية العمري، وقام باحتضانها معربًا عن سعادته بتكريمها.

وألقت الفنانة صفية العمري كلمة بمناسبة تكريمها وقالت: "هقول حاجة بسيطة جدًا، أثبت فيها حبي للبلد دي والشعب ده، وكانت فيها حاجة مهمة جدًا وتضحية كبيرة جدًا من منصب مهم جدًا في حياتي وانا سفيرة نوايا حسنة 2006 لما اجتاحت إسرائيل لبنان وشوفت أطفال وأمهات تم تمزيقهم وأبهات قتلى، أعلنت استقالتي من الأمم المتحدة محبة في لبنان".

وأنهت كلمتها قائلة: "وبقول لشعب لبنان اثبت وحبي الكبير ليكم وللبنان اللي منقدرش من قلبنا نضحي بأي شعرة من شعراتنا فيها الم وحزن لأهلنا للبنان في محبة وسلام والجمال والخير وكل الطاقة الإيجابية مش هقول اكتر من كده، لأن كفاية اللي قالوه زملائي وزميلاتي وتحياتي".

وشهد حفل توزيع جوائز "موريكس دور" حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، وهم: الفنانة إلهام شاهين، الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة اللبنانية مايا دياب، الفنان وليد توفيق، الفنانة مي عمر، المخرج محمد سامي، الفنانة اللبنانية مادونا، الفنانة ندى كوسا، رنين مطر، وسام حنا، مارلين نعمان، عبير نعمة، ميرفا القاضي.

والموريكس دور هي جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة في 4 يونيو 2000 للاحتفال بالإنجازات التي تحققت في مجال الفن في لبنان والوطن العربي والعالم.

اقرأ أيضا:

هالة صدقي بعد حفظ التحقيقات في بلاغ مساعدتها ضدها: "كل الأقنعة سقطت"

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2024/12/21/2695123

كلمة مؤثرة ورجاء من خالد ووليد الحلفاوي على هامش تكريمه في حفل "الأفضل" 2024

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2024/12/21/2695024/