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بالصور| رحاب الجمل تزور أطفال مستشفى 57357

12:18 م الأحد 22 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    رحاب الجمل أثناء زيارتها مستشفى سرطان الأطفال
  • عرض 8 صورة
    رحاب الجمل
  • عرض 8 صورة
    رحاب الجمل من مستشفى سرطان الأطفال
  • عرض 8 صورة
    رحاب الجمل
  • عرض 8 صورة
    رحاب الجمل
  • عرض 8 صورة
    رحاب الجمل
  • عرض 8 صورة
    رحاب الجمل
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كتبت- نوران أسامة:

قامت الفنانة رحاب الجمل بزيارة مستشفى "57357" لسرطان الأطفال، وحرصت على قضاء وقت مع الأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم.

ونشرت رحاب الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها برسالة شكر للمستشفى: "شكرًا لمستشفى 57357 على المجهود لمساعدة الأطفال مرضى السرطان، وشكرًا على إتاحة الفرصة لزيارة أبطال 57357".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة رحاب الجمل مسلسل "برغم القانون"، بطولة: إيمان العاصي، ووليد فواز، ومحمد محمود عبدالعزيز، وإيهاب فهمي، وهاني عادل، ومحمد القس، وعدد آخر كبير من الفنانين، من إخراج شادي عبدالسلام، وتأليف نجلاء الحديني.

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رحاب الجمل مستشفى 57357 سرطان الأطفال إنستجرام
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