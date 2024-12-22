رانيا يوسف تكشف سبب عدم رغبتها في الزواج مرة أخرى

كتبت- سهيلة أسامة:

تحدثت الفنانة رانيا يوسف خلال ظهورها في بودكاست "ع الرايق" الذي يقدمه الفنان خالد عليش والمذيعة ميرهان عمرو، عن تفاصيل حياتها الشخصية، وكشفت تعرضها للخيانة.

وقالت رانيا: "بنتي الكبيرة ماكنتش بتنام بالليل خالص، وكانت بتقعد ترسم رسومات، وأنا ما فهمتش السبب، لما لاحظت إنها مش بتنام، أخدتها لدكتور طب نفسي أطفال، وقال لي إن البنت حاسة إن البيت مش سعيد".

وأضافت: "بدأت ألاحظ الحاجات دي، واكتشفت إني أنا نفسي مش سعيدة، لما طلبت الطلاق، الطرف الآخر رفض، ومش فاهمة ليه".

وتابعت: "اكتشفت بعد كده إن كان فيه علاقة قائمة بقالها 4 سنين، وأنا ما كنتش عارفة لأن كان فيه ثقة كبيرة جدًا، ولحظة معرفتي بالموضوع ده كانت يوم العرض الخاص لفيلم (زهايمر) للأستاذ عادل إمام، وهي اللي جت وقالتلي".

واختتمت: "اتجوزت بعد كده مرة واحدة، وكان أصغر مني بـ 4 سنين، دلوقتي، ما بفكرش اتجوز تاني، مش عايزة أتوجع تاني".

يذكر أن رانيا يوسف عرضت مؤخرا مسرحية "حاوريني يا كيكي" في موسم الرياض، تأليف هاني الطمباري، إخراج بتول عرفة، بطولة دينا الشربيني، محمد أسامة "أوس أوس"، هالة صدقي، محمد دياب، أحمد سلطان أحمد عبدالوهاب وآخرين.

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