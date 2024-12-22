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نزار الفارس يحرج دوللي شاهين.. والأخيرة: "ده انتهاك لخصوصيتي وحريتي"

12:00 م الأحد 22 ديسمبر 2024
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    دوللي شاهين المغنية
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    دوللي
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كتب- مصطفى حمزة:

وجه الإعلامي العراقي نزار الفارس، سؤالا محرجا إلى الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، خلال حوارها معه، وأعربت من جانبها عن ضيقها من السؤال ووصفته بأنه انتهاك لخصوصيتها.

الإعلامي العراقي نزار الفارس، في بداية حواره مع الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، قال لها: "تزعلي لو طلبت منك أخلع الجاكيت، وأغطي رجلك، ربنا سبحانه وتعالى أمرني بغض البصر، كيف أنا أحاورك وأغض البصر".

ومن جانبها ردت الفنانة اللبنانية، وقالت: "طبعا أزعل، لان ده انتهاك لخصوصيتي وحريتي".

الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، انتهت مؤخرا من تسجيل دويتو بعنوان "لو كنت جاري"، مع المطرب العراقي تيسير السفير، ومن كلمات حيدر الأسير، ألحان همام حسن، توزيع و مكس محب الرواي.

دوللي شاهين نزار الفارس حوار نزار الفارس ودوللي
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