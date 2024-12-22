نسرين طافش تنشر صورًا جديدة من أحد المطاعم.. والجمهور يعلق

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كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار في أحدث ظهور لها، ونشرت مجموعة من الصور داخل أحد المطاعم.

وشاركت نسرين متابعيها الصور من خلال حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "يجب عليك أولًا أن تُحبّ نفسك وتكون ممتلئا بالحُبّ كي تتمكّن من منحه".

ولاقت الصور تفاعل عدد كبير من المتابعين وجاءت التعليقات، كالتالي: "يسعد أوقاتك نينو"، "جميلة"، "يسعدلي هالجمال"، "ملكة"، "ما شاء الله".

يذكر أن أخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم.

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