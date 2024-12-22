رانيا يوسف عن فترة الخطوبة: "لازم متقلش عن سنتين تلاتة"

كتبت- نوران أسامة:

تحدثت الفنانة رانيا يوسف عن أسباب فشل العلاقات والزواج في المجتمع الشرقي، وذلك خلال لقائها في بودكاست "ع الرايق" مع خالد عليش وميرهان عمرو.

وقالت رانيا: "مشكلة العلاقات في مجتمعاتنا الشرقية هي إننا ما بنعرفش بعض كويس قوي قبل الزواج، بنتجوز عن طريق المعارف أو الصالونات، أو من خلال علاقة استمرت شهرين أو ثلاثة، ونلاقي إننا ارتحنا لبعض فنقرر نتجوز".

وتابعت: "أنا رأيي إن العلاقة لازم تاخد وقت كافي، سنة أو سنتين أو حتى ثلاثة، ودي بنسميها فترة الخطوبة، لكن حتى في فترة الخطوبة، بنلاقي فيها تمثيل كتير جدًا".

يذكر أن رانيا يوسف عرضت مؤخرا مسرحية "حاوريني يا كيكي" في موسم الرياض، تأليف هاني الطمباري، إخراج بتول عرفة، بطولة دينا الشربيني، محمد أسامة "أوس أوس"، هالة صدقي، محمد دياب، أحمد سلطان أحمد عبدالوهاب وآخرين.

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