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حدث بالفن- رسالة غامضة من هالة صدقي و رأي دوللي شاهين في تقديم ابنتها أدوار الإغراء

12:01 ص الأحد 22 ديسمبر 2024
حدث بالفن- رسالة غامضة من هالة صدقي و رأي دوللي شاهين في تقديم ابنتها أدوار الإغراء

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إعداد- مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة محسن التوني، أحمد عزمي يكشف عن شخصيته في مسلسل " ظلم المصطبة"، جيهان خليل تنضم لفريق "شهادة معاملة أطفال" بطولة محمد هنيدي، رقص بسمة بوسيل مع نسرين إمام وبسنت شوقي في أحدث ظهور، باميلا كيك بإطلالة غريبة في حفل "الموركس دور"، وغيرها من الأخبار.

حفل الموريكس دور نجوم الفن باميلا الكيك دوللي شاهين سنووايت بسمة بوسيل جيهان خليل هالة صدقي

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